Alavés garante subida à 1.ª divisão espanhola com penálti aos... 120'+9!

Foi com muito sofrimento e com os nervos à flor da pele que o Alavés garantiu este sábado a subida à primeira divisão espanhola de futebol, com um triunfo por 1-0 na segunda mão da final do playoff, conquistado no prolongamento com um penálti aos 129 minutos (!) - o primeiro duelo entre as duas equipas terminou com um nulo (0-0).

Asier Villalibre foi o grande herói da partida, ao converter a grande penalidade que confirmou a subida de divisão do quarto classificado da última edição da La Liga 2.

O Alavés regressa assim ao principal escalão de futebol em Espanha, um ano após ter descido (foi 20.º classificado em 2021/22).