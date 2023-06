Alavés impõe-se frente ao Eibar e vai disputar acesso à Liga espanhola com Levante

O Alavés vai disputar a final do playoff de promoção à Liga espanhola de futebol, depois de esta quinta-feira ter batido em casa o Eibar, por 2-0, na segunda mão das meias-finais.

No Estádio Mendizorrotza, em Vitoria, após a igualdade a um golo no primeiro jogo, registada no último sábado, os bascos impuseram-se logo nos primeiros segundos do desafio, face ao remate certeiro do argelino Abderrahmane Rebbach.

No segundo tempo, a vantagem viria a ser dilatada já perto do apito final, por Asier Villalibre (88').

Na final, que será disputada a duas mãos, em 11 e 17 de junho, o emblema de Vitoria vai defrontar o Levante, que conta com o defesa português Rúben Vezo, suplente utilizado no triunfo (3-0) de quarta-feira sobre o Albacete.

As quatro equipas que disputam este play-'off de apuramento - Levante, Alavés, Eibar e Albacete - classificaram-se entre o terceiro e o sexto lugares da 2.ª Liga espanhola, por esta ordem, enquanto os dois primeiros, Granada e Las Palmas, garantiram o apuramento direto para a Liga espanhola da próxima época.