Alavés perde frente a equipa de Paulo Oliveira e falha 2.º lugar isolado em Espanha

O Alavés desaproveitou este domingo a possibilidade de se isolar no segundo lugar do campeonato espanhol, ao perder por 2-1 no estádio do Eibar, em jogo da 11.ª primeira jornada da prova, liderada pelo campeão Barcelona.O Alavés, que em caso de vitória ficaria a apenas um ponto do comandante, inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, pelo médio Manu García, e, apesar de ter ficado fragilizado com a expulsão de defesa Ruben Duarte, aos 24, conseguiu segurar a magra vantagem até ao intervalo.O Eibar, pelo qual o defesa português Paulo Oliveira foi totalista, deu a volta ao jogo na segunda parte, já depois de ter ficado também reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão do médio argentino Pablo De Blasis (os dois primeiros cartões mostrados pelo árbitro foram vermelhos), aos 62.O médio Joan Jordan restabeleceu o empate aos 69 minutos e o senegalês Pape Diop consumou a reviravolta aos 90+1, o que permitiu ao Eibar subir ao 11.º lugar provisório, enquanto o Alavés, segundo posicionado, em igualdade com o Atlético de Madrid, pode ser ultrapassado pelo Sevilha e o Espanyol.