Alavés ultrapassa Real Madrid e sobe ao quarto lugar da liga espanhola

O Alavés subiu este sábado ao quarto lugar da Liga espanhola e ultrapassou, provisoriamente, o Real Madrid na classificação, ao vencer por 2-1 na receção ao Valencia, em jogo da 18.ª jornada.

Em Vitória, Dani Parejo, aos 14 minutos, adiantou a formação 'che' - ainda sem Gonçalo Guedes, lesionado, e com Rúben Vezo no banco de suplentes -, mas Borja Bastón, aos 21, e Tomás Pina, aos 45+2, operaram a reviravolta para o conjunto basco.

A equipa orientada pelo antigo internacional espanhol Abelardo registou a segunda vitória seguida na prova, liderada pelo campeão Barcelona, e subiu ao quarto lugar, com 31 pontos, mais um do que o Real Madrid, que no domingo recebe a Real Sociedad.

No primeiro jogo do dia, o Rayo Vallecano, antepenúltimo classificado, foi vencer por 1-0 em Valladolid, com um golo de Álvaro Medrán logo no minuto inaugural, sendo que o português Bebé foi lançado pelo técnico dos madrilenos aos 63.