Albert Celades já não é o treinador do Valencia, tendo sido despedido devido à crise de resultados e de autoridade no balneário. A equipa che vai ser dirigida interinamente até ao final da época por Voro González, que já desempenhou idêntica missão em seis ocasiões. Albert Celades é ‘chicoteado’ após a derrota (0-2) com o Villarreal , deixando o clube após somar 15 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Só ganhou dois dos últimos 13 jogos!

Entretanto, no jogo de encerramento da 32ª ronda em que se discutia a Europa, o Getafe bateu (2-1) a Real Sociedad e subiu ao 5º lugar. Mata assinou um bis, sendo obviamente o MVP da partida. O Betis recebe amanhã o Villarreal, a contar para a 33ª jornada, e não pode recorrer ao castigado William Carvalho.