Alberto Zapater deixa Saragoça e pondera retirar-se do futebol

Antigo jogador do Sporting - atuou nos leões em 2010/11 -, Alberto Zapater anunciou esta quinta-feira a sua saída do Saragoça, um passo que, aos 37 anos, poderá também significar a retirada do futebol profissional. O médio não esclareceu a sua decisão nesse aspeto, mas a 'Marca' escreve que o veterano jogador está a ponderar qual o passo seguinte a dar na sua carreira e a retirada é algo bastante provávelFormado no clube, Zapater atuou em dois períodos no emblema do norte de Espanha, primeiro entre 1997 e 2009 e depois a partir de 2016. Pelo meio representou ainda Génova, Sporting e Lokomotiv Moscovo. Deixa o Saragoça como o terceiro jogador da sua história com mais jogos (421).No próximo sábado (dia 27), o Saragoça e os adeptos irão prestar-lhe um último tributo naquele que será também o seu último jogo pelo clube, diante do Tenerife.