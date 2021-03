Almería de José Gomes cede nulo caseiro e desaproveita derrota do líder em Gijon

O Almería, treinado por José Gomes, empatou esta segunda-feira em casa com o Alcorcon (0-0), e perdeu a oportunidade de se aproximar ainda mais do líder Maiorca, que perdeu em Gijon, na 29ª jornada da 2.ª Liga espanhola.

O Almería viu o árbitro não validar aquele que seria o golo da vitória, aos 85 minutos, na sequência da intervenção do videoárbitro, por posição de fora de jogo do avançado Juan Villar.

Pela equipa de José Gomes jogaram três portugueses, dois deles no onze inicial, o central Ivanildo Fernandes e o médio Samuel Costa, que seria substituído aos 79 minutos pelo brasileiro Gulherme Schettine, ex-Sporting de Braga, e um a entrar no decorrer do jogo, João Carvalho, lançado em campo aos 61, a render o médio Agre Aketxe.

Com o ponto hoje somado, o Almería segue em 2.º lugar, com 56 pontos, a quatro do líder Maiorca, com 60, que perdeu nesta jornada por 2-0 em Gijon, enquanto o Espanyol é 3.º , com 55, e o Leganés, 4.º, com 53.