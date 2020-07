Almeria de José Gomes com caso positivo à Covid-19

O Almería anunciou esta quarta-feira um caso positivo à Covid-19 no plantel, agora às ordens de José Gomes.





O clube espanhol revelou que os testes foram realizados ao plantel, equipa técnica, empregados e dirigentes do clube. No comunicado é garantido que foi seguido o protocolo da Liga e Direção Geral de Saúde espanhola em relação à segurança sanitária. A pessoa em causa foi isolada, "não apresenta qualquer sintoma e encontra-se com um bom estado de saúde", pode ler-se.O Almería, que vai disputar o playoff de acesso à subida frente ao Girona, informou ainda que suspendeu os treinos, que todos os membros do plantel se encontram nos seus domicílios, que já foi iniciado o processo de desinfeção de todas as superfícies do estádio e que serão realizadas novos testes num prazo de 24 horas.