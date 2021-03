Almería de José Gomes desperdiça superioridade numérica e volta a perder pontos

O Almería, de José Gomes, voltou este sábado a perder pontos na 2.ª liga espanhola, ao empatar na receção ao Leganés, por 1-1, num jogo em que esteve em vantagem numérica quase desde o início.

A equipa, que teve os portugueses Ivanildo Fernandes e Samuel Costa a titulares e ainda fez entrar João Carvalho na segunda parte, não soube aproveitar o facto de ter mais um jogador, após a expulsão de Ruben Perez aos 16 minutos.

Manu Morlanes ainda marcou para o Almería nos descontos, aos 90+2, mas o Leganés empatou aos 90+10, numa grande penalidade convertida por Juan Munoz.

Na classificação, o Almería, que não vence há três jornadas, é terceiro, com 57 pontos e mais um jogo disputado do que o Maiorca, segundo, com os mesmos 61 pontos do líder Espanyol, enquanto o Leganés é quarto, com 54.