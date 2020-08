Almería, de José Gomes, eliminado dos play-offs de acesso à Liga espanhola

O Almería, treinado pelo português José Gomes, falhou este domingo a passagem à final dos play-offs de acesso à Liga espanhola de futebol, depois de perder por 2-1 na receção ao Girona, na segunda mão das meias-finais.

Depois da derrota por 1-0 no primeiro encontro, os andaluzes ficaram com as contas ainda mais complicadas quando Samuel Sainz inaugurou o marcador, logo aos quatro minutos.

Apesar de Jose Carlos Lazo ter dado alguma esperança ao Almería, com o golo do empate, aos 25 minutos, o Girona desfez quaisquer dúvidas aos 84, por intermédio do experiente avançado uruguaio Christián Stuani.

O Girona, quinto colocado da fase regular do campeonato espanhol, vai defrontar na final dos play-offs Elche ou Saragoça, que hoje jogam a segunda mão, depois do nulo (0-0) na primeira mão.

O vencedor dos 'play-offs' garante a promoção à Liga espanhola, juntamente com Huesca e Cádiz, que asseguraram automaticamente um lugar no principal escalão, depois de terem terminado nos dois primeiros lugares da 2.ª Liga.