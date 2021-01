Almería de José Gomes empata na 2.ª liga espanhola

O Almería, treinado pelo português José Gomes, desperdiçou este domingo a oportunidade para se aproximar ainda mais da frente na 2.ª liga espanhola, ao empatar em casa com o Sabadell, por 2-2.

A equipa, que contou com os portugueses Ivanildo Fernandes, Samuel Costa e João Carvalho a titulares, entrava em campo com a oportunidade de ficar 'colada' ao líder Espanyol, que perdeu no sábado na visita ao Girona (1-0).

O Almeria esteve na frente do marcador, com um golo de Samuel Costa, aos 38 minutos, mas o Sabadell, 17.º classificado, dois lugares acima da zona de descida, empatou já na segunda parte, num cabeceamento de Óscar Rubio, desviado no guarda-redes Makaridze, aos 66.

A equipa de José Gomes reagiu rápido e ainda fez o 2-1, por Sadiq, aos 76, mas já não foi capaz de responder a novo golo do Sabadell, por Hernández Garcia, aos 84.

O empate deixa o Almeria na terceira posição, com 42 pontos, sendo as duas primeiras, de acesso direto à 'La Liga', ocupadas por Espanyol e Maiorca, ambos com 45 pontos, mas mais dois jogos do que a equipa andaluza.