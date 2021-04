Almería de José Gomes empata na receção ao líder Espanyol

O Almería empatou (1-1) na receção ao Espanyol, que lidera a 2.ª Liga espanhola, e a formação treinada pelo português José Gomes segue na terceira posição, ao cabo de 35 jornadas.

Depois de um primeiro tempo sem golos, o avançado nigeriano Umar Sadiq adiantou o Almería no marcador, aos 50 minutos, mas o atacante belga Nany Dimata respondeu, oito minutos depois, devolvendo a igualdade aos visitantes.

O ponta de lança Raúl de Tomás, ex-Benfica, falhou uma grande penalidade, aos 69 minutos, para o Espanyol, e, com o empate, a equipa da Catalunha lidera a 'La Liga 2', com 71 pontos, enquanto o Almería é terceiro, com 61 pontos, a sete do segundo, o Maiorca.

O médio luso Samuel Costa foi titular no conjunto de José Gomes, ao passo que os compatriotas João Carvalho e Ivanildo Fernandes não saíram do banco.