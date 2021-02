Almería de José Gomes perde com líder Maiorca e atrasa-se na 2.ª Liga espanhola

O Almería, orientado pelo português José Gomes, saiu este domingo derrotado da visita ao líder Maiorca (2-0), falhando o assalto ao primeiro lugar, na 26.ª jornada da segunda Liga espanhola de futebol.

Esta foi a segunda derrota consecutiva para o conjunto andaluz, que hoje contou com os lusos Samuel Costa, de início, e João Carvalho, no segundo tempo, enquanto Ivanildo Fernandes não foi opção.

O avançado espanhol Abdon Prats, à passagem do minuto 44, na conversão de uma grande penalidade, deu vantagem ao Maiorca, que chegou ao segundo tento na segunda parte, aos 69, por Salva Sevilha.

Os 'barralets' seguem isolados na liderança, com 54 pontos, contra 52 do Espanyol, que venceu no sábado por 1-0 na receção ao Sabadell, com um golo do ex-benfiquista Raúl de Tomás, e ficou isolado em segundo, três pontos à frente de Almería, alcançado pontualmente pelo Leganés (1-0 ao Tenerife).