Almeria de José Gomes perde em casa do Leganés com um golo já nos descontos

O Almería, treinado pelo português José Gomes, perdeu esta quarta-feira por 2-1 em casa do Leganés, em jogo em atraso da 21ª jornada da 2.ª Liga espanhola, com um golo marcado já em período de compensações.

O jogo até começou bem para o Almería, que se adiantou no marcador aos oito minutos pelo avançado negieriano Umar Sadiq, mas o Leganés deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos de Borja Baston, aos 48, e Keneth Omeruo, avançado nigeriano que deu os três pontos à sua equipa aos 90+5.

O internacional português sub-21 João Carvalho foi titular no Almería, mas acabou por ser substituído aos 79 minutos pelo avançado brasileiro Guilherme Schettine, ex-Sporting de Braga, enquanto o seu compatriota Ivanildo Fernandes foi lançado em campo aos 59, a render o sérvio Radosac Petrovic, ex-Sporting.

Apesar desta derrota, o Almería manteve o terceiro lugar, com 49 pontos, os mesmos do segundo, o Espanyol, ambos a dois do líder Maiorca, que soma 51, enquanto o Leganés subiu ao quarto posto, com 46.