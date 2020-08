Almeria, de José Gomes, perde na primeira mão do play-off de subida à liga espanhola

O Girona venceu esta quinta-feira na receção ao Almeria, treinado pelo português José Gomes, por 1-0, na primeira mão do 'play-off' de subida à 1.ª liga espanhola.

O golo que decidiu a partida foi marcado pelo avançado uruguaio Christian Stuani, aos 54 minutos, após assistência do seu colega Samuel Saiz, mas a vantagem acaba por ser escassa visto que couberam ao Girona as melhores situações para chegar ao golo perante um Almeria muito desligado coletivamente.

José Gomes, que se estreia assim com uma derrota, foi o quarto treinador do Almeria na presente época, tendo sucedido ao seu compatriota Mário Silva, mas quem iniciou a época no comando técnico foi outro português, Pedro Emanuel, que viria a ser despedido para dar lugar ao antigo internacional espanhol, Guti, que foi médio do Real Madrid.

A contratação de José Gomes foi uma escolha do milionário saudita Turki Al-Sheik, dono do clube espanhol, que foi buscar o técnico português, após duas tentativas falhadas no passado, ao Marítimo, com o qual tinha mais um ano de contrato, ressarcindo financeiramente o clube madeirense.

José Gomes estreou-se hoje no comando técnico do Almeria no 'play-off' de subida à I Liga espanhola, mas o seu contrato é válido até ao final da próxima época.

O Almeria recebe no domingo o Girona na segunda mão do 'play-off', enquanto o Elche recebe hoje o Saragoça em jogo da primeira mão da competição.