Almería, de José Gomes, regista novo caso de Covid-19 e volta a suspender treinos

O Almería, treinado pelo português José Gomes, voltou esta terça-feira a suspender os treinos, depois de ter sido detetado um novo caso de infeção por Covid-19 na equipa.

Em comunicado, o emblema andaluz referiu que a pessoa infetada "está isolada, de quarentena no domicílio e apresenta bom estado de saúde", depois de ter acusado positivo nos testes de rastreio ao novo coronavírus, realizados na segunda-feira.

Sem identificar o elemento do plantel infetado, o Almería revelou que o mesmo tinha apresentado "resultados negativos nos três testes realizados na semana passada".

O Almería ativou o protocolo sanitário determinado pela Liga espanhola e pelo Conselho Superior do Desporto, tendo suspendido os treinos do plantel principal, enquanto aguarda pelos resultados dos novos testes a que vão ser submetidos todos os elementos que integram a equipa, além de ter procedido à desinfeção das instalações do estádio.

Na semana passada, o clube já tinha registado um caso positivo de infeção por covid-19, sendo que, na altura, também suspendeu os treinos do plantel comandado pelo português José Gomes.



A pessoa afetada "continua em quarentena e bom estado de saúde", informou o Almería, que vai disputar as meias-finais dos 'play-offs' de acesso ao escalão principal diante do Girona, em jogos agendados para 13 e 16 de agosto.