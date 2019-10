Almería de Pedro Emanuel empata e soma sexto jogo sem vencer

Um golo do português Rui Costa, aos 88 minutos, impôs este sábado o sexto jogo seguido sem ganhar ao Almería, treinado por Pedro Emanuel, que empatou 2-2 da visita ao Alcorcón, na 12.ª jornada da segunda divisão espanhola.





Numa partida que terminou com duas expulsões, uma para cada lado, Rui Costa foi suplente utilizado no Alcorcón, nono classificado, e saltou do banco para fazer o 2-2 final, já depois de De La Hoz e o ex-Desportivo de Chaves Maras marcarem para o Almería, numa reviravolta forasteira após penálti de Stoichkov.Depois de cinco vitórias e um empate nas primeiras seis jornadas, a equipa do treinador português somou desde então quatro igualdades e duas derrotas, podendo ser ultrapassado em zona de subida por várias equipas já nesta jornada.