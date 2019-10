Almería de Pedro Emanuel empata em casa do Deportivo

O Almería, treinado pelo português Pedro Emanuel, empatou, este domingo, sem golos em casa do Deportivo da Corunha, ficando a sete pontos do líder da segunda liga espanhola de futebol.





Depois de um bom arranque, a formação do técnico luso somou hoje o quarto jogo sem vencer na competição, seguindo agora com 18 pontos, a sete do Cádiz, que venceu por 2-0 em casa do Saragoça.O Almería continua em segundo, posição de subida automática à Liga espanhola, mas pode ainda ser alcançado pelo Huesca e ultrapassado por Fuenlabrada e Saragoça, ambos com um jogo a menos.