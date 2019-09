Almeria de Pedro Emanuel sobe à liderança provisória na 2.ª liga espanhola

O Almeria, treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu este sábado em Las Palmas por 3-0, na quinta jornada da 2.ª Liga espanhola, e subiu, provisoriamente, à liderança.





A equipa de Pedro Emanuel começou a 'desenhar' a vitória aos 22 minutos, quando José Romera abriu o marcador, ampliando a vantagem na segunda parte, com golos de José Corpas e do argentino Valentin Vadas, aos 56 e 87, respetivamente.Com este triunfo, o Almeria subiu, provisoriamente, à liderança, com 13 pontos, mas o Cádis, que soma 12, pode recuperar o primeiro lugar isolado, caso vença hoje na receção ao Girona.