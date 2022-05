Almería e Valladolid promovidos

Emoções fortes na 42.ª e última jornada da 2ª divisão. O Almería iniciou o dia no 2º lugar e acabou por sagrar-se campeão, apesar do empate (2-2) no terreno do Leganés. Samú Costa foi titular na equipa da Andaluzia, tendo Dyego Sousa entrado aos 68 minutos. Daniel Carriço ficou no banco, enquanto Nélson Monte não foi convocado. O xeque saudita Turki Al-Sheikh concretizou finalmente o sonho de devolver o Almería ao escalão principal depois de ter caído no playoff nas últimas duas épocas. Desde 2014/15 que o Almería não compete na La Liga.O Valladolid começou a jornada no 3º posto, mas finalizou-a no 2º lugar e também conseguiu a promoção à 1ª divisão ao bater (3-0) o Huesca. Gonzalo Plata, extremo cedido pelo Sporting, fez um golo e uma assistência. Enorme amargo de boca sofreu o Eibar, que liderava a prova à entrada da derradeira ronda. Com Frederico Venâncio no onze, o Eibar perdeu (0-1) com o lanterna-vermelha Alcorcón, que já na jornada anterior empatara (1-1) com o Almería. Resultado? O Eibar caiu para a 3ª posição e irá enfrentar o Girona na meia-final (a duas mãos) do playoff de acesso à La Liga. A outra semifinal será disputada pelo Tenerife e o Las Palmas de Hernâni.