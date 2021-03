Almería perde e deixa lugares de promoção direta à liga espanhola

O Almería, treinado por José Gomes, deixou este domingo os lugares de promoção direta na 2.ª Liga espanhola, ao perder em casa do Ponferradina, por 2-1, em jogo da 30.ª jornada.

O português Samuel Costa, aos 41 minutos, colocou em vantagem o Almería, que também teve João Carvalho no 'onze', mas na segunda parte o Ponferradina deu a volta ao resultado.

O brasileiro Yuri empatou a partida aos 60 minutos, antes de Moisés Delgado dar o triunfo ao clube de Ponferrada, aos 90.

Esta derrota fez o Almería cair para a terceira posição, com 56 pontos, sendo ultrapassado pelo Espanyol, que venceu o Logronés no sábado, por 4-0, enquanto o Maiorca mantém a liderança com 61.