Almeria vence Espanyol a abrir 19.ª jornada e sobe ao 11.º lugar

O Almeria recebeu esta sexta-feira e venceu o Espanyol por 3-1, na abertura da 19.ª jornada da Liga espanhola de futebol, ultrapassando a equipa catalã na tabela classificativa.



A formação andaluza venceu de forma inequívoca ao alcançar uma vantagem de três golos, o primeiro aos 21 minutos, pelo avançado colombiano Luis Suarez, o segundo aos 61, pelo dianteiro brasileiro Leo Baptistão, e o terceiro, aos 77, pelo médio Francisco Portillo.

O Espanyol conseguiu marcar o golo de honra em cima do termo da partida, aos 90+3, pelo avançado Joselu.

Com os três pontos somados, o Almeria ultrapassou o Espanyol na tabela classificativa, subindo, provisoriamente ao 11.º lugar, com 22 pontos (19 jogos), mais dois do que o Espanyol, 14.º, com 20 (19).

No banco do Almeria estiveram dois portugueses, o médio Samuel Costa, que entrou em campo aos 87 minutos, a render o médio argentino Lucas Robertone, e o ponta de lança Dyego Sousa, que não chegou a ser utilizado.

O campeonato é liderado pelo FC Barcelona, com 44 pontos (17 jogos), seguido do Real Madrid, com 41 (17), da Real Sociedad, com 38 (18), e do Atlético Madrid, com 31 (18).