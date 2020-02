Aloísio foi o 1º capitão negro do Barça: «Fiquei muito emocionado»

Numa altura em que o racismo no futebol tem sido tema recorrente, a ESPN Brasil esteve à conversa com Aloísio Alves, antigo jogador do FC Porto e o primeiro negro a envergar a braçadeira de capitão do Barcelona.

Aos 56 anos, o antigo central recordou com carinho a temporada 1988/89, quando o Barça recebeu o Racing Santander em pleno Camp Nou e venceu por 3-2, nos oitavos-de-final da Taça de Espanha.

"É um momento marcante e tenho muito orgulho disso. Todos ficaram surpresos porque eu era estrangeiro e não tinha muito tempo de clube. Ser capitão é uma grande responsabilidade porque estavam lá jogadores com muita história", afirmou.

"Foi um gesto de confiança e de carinho de Cruyff. Fiquei muito emocionado. Só descobri isso alguns anos depois, porque o pessoal do clube e alguns jornalistas me confirmaram isso", confessou.

O brasileiro foi um homem feliz em Barcelona, mas realça que chegou a sentir o terrível pesadelo do racismo, num duelo frente ao Athletic Bilbao: "Ouvi alguns adeptos e jogadores a fazer sons de macaco quando toquei na bola. Eram barulhos bem tímidos, admito. Não foi algo que fizeram sempre que toquei na bola."