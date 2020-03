Álvaro Morata celebra Dia do Pai relembrando o Vicente Calderón

Álvaro Morata neste momento está a recuperar de lesão muscular e a cumprir um período de isolamento em casa, como o resto da equipa do Atlético Madrid, devido à pandemia do COVID-19. Contudo, o avançado dos colchoneros não deixou que isso o impedisse de saudar o seu pai no Dia do Pai, e fê-lo de uma forma muito especial, com uma foto antiga com o seu pai no Vicente Calderón. Morata, ainda em criança, aparece abraçando o seu pai nas bancadas do antigo estádio do clube que agora representa.





"Só espero que meus filhos tenham tanto orgulho do seu pai quanto eu tenho no meu. Feliz Dia do Pai. Obrigado por me ajudares a realizar os meus sonhos. Amo-te muito pai", escreveu Álvaro Morata.Morata representou o Atlético Madrid na sua formação, antes de se mudar para o Real Madrid, e sempre confessou o seu amor pelos colchoneros. Apesar de ter sofrido algumas críticas após confirmar sua transferência, tendo em conta o seu passado no Real Madrid, Morata tem conseguido dar a volta por cima e aos poucos conquistando as bancadas do Wanda Metropolitano, onde cumpre a sua segunda temporada.