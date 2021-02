Álvaro Negredo: «Custava-me dormir antes de jogar contra o Pepe e o Sergio Ramos»

Álvaro Negredo foi convidado do programa 'El Larguero', da Cadena SER, e entre outros temas foi questionado sobreos três defesas-centrais mais fortes que enfrentou ao longo da carreira. O avançado de 35 anos, atualmente ao serviço do Cádiz, começou por reconhecer que "o mais difícil" foi Carles Puyol, do Barcelona.





"A primeira vez que joguei contra ele eu era muito jovem e ele era um avião", referiu o antigo internacional espanhol, que apontou depois os outros dois 'monstros' com os quais teve de lidar e fez uma revelação curiosa sobre os tempos em que jogava no Sevilha e no Valencia e tinha de defrontar o Real Madrid."O Sergio Ramos também é muito parecido ao Puyol. Durante o jogo é muito forte e acima de tudo tem muita qualidade, ameaça-te, dribla-te e dá-te mais coragem. O Pepe, tive-o como companheiro no Besiktas, mas quando esteve com o Ramos no Real Madrid e tinha de os enfrentar custava-me a dormir na noite anterior", afirmou Negredo.