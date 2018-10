Ambiente de cortar à faca no Real Madrid B por causa de uma viagem de avião

A situação motivou uma reunião de emergência na manhã seguinte e o treinador Santiago Solari advertiu os atletas que não ia permitir aquele tipo de insubordinação, pelo que os jogadores em causa seriam alvo de uma sanção económica.







Não estão fáceis as coisas no Real Madrid B por estes dias. O jornal 'Marca' conta esta quinta-feira que a viagem da equipa a Vigo, no fim-de-semana, foi deveras atribulada...Os merengues iam jogar com o Celta B e os jogadores queriam viajar de avião. De autocarro eram 6 horas para lá, mais 6 para cá, fora as paragens... Mas a reclamação dos atletas não teve qualquer eco e a solução foi fazerem-se à estrada no sábado, para jogarem domingo, ao meio-dia.Só que depois do jogo, que terminou com um empate (1-1), cinco jogadores disseram que regressariam a Madrid com as respetivas famílias, situação que até é frequente e que o Real Madrid permite em deslocações mais curtas. Causou estranheza, mas foram autorizados.Mas depois o clube soube que Luca Zidane, Franchu, Alex Martín, Dani Gómez e Cristo regressaram de avião, juntos e sem família por perto, tendo pago o bilhete do próprio bolso. Vinicius Junior, que tinha sido descartado por Julen Lopetegui da equipa principal no fim de semana, também regressou de avião, mas devidamente autorizado pelos merengues.