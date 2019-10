Ambiente tenso no Valencia: jogadores já não falam com o presidente

Continua bastante tenso o ambiente no Valencia. De tal forma que, de acordo com o jornal 'Marca', não tem havido qualquer diálogo entre o presidente do clube, Anil Murthy, e os jogadores.De acordo com a publicação espanhola, a última vez que houve diálogo entre jogadores e direção foi em Londres, numa reunião com os capitães antes do jogo com o Chelsea, a contar para a Liga dos Campeões (que os espanhóis até venceram por 1-0). Nessa altura, Murthy pediu desculpa aos futebolistas em nome de Peter Lim, proprietário do clube. Desde aí, os jogadores não dirigem a palavra ao presidente. Apenas alguns jogadores o cumprimentam (nem todos) e nada mais.Também de acordo com a 'Marca', o presidente do Valencia não vai ao balneário desde a última temporada, que terminou com a qualificação direta para a Liga dos Campeões e com a conquista da Taça do Rei. A partir desses dois jogos, Murthy não foi mais ao balneário, sabendo que não é bem recebido.Refira-se ainda que o líder do clube ainda não explicou aos jogadores a decisão de despedir Marcelino García Toral, lembrando que vários elementos do plantel vieram público prestar apoio ao ex-técnico.