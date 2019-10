Ameaças de morte e contestação: as últimas horas do presidente do Valencia

O clima em torno de Anil Murthy, presidente do Valencia, tem estado 'de cortar à faca'. De acordo com o emblema espanhol, o líder dos 'ché' recebeu, nas últimas horas, ameaças telefónicas sendo que "algumas delas de morte", revelou o clube."Os serviços jurídicos do Valência CF colocaram à disposição da polícia as graves ameaças, algumas delas de morte, recebidas nas últimas horas no telemóvel do presidente [Anil Murthy], para as possíveis consequências criminais que possam surgir", refere o comunicado do clube, após o, para a liga espanhola.Segundo a imprensa daquele país, os adeptos do clube 'ché' não pouparam nas críticas ao presidente do clube, bem como ao proprietário Peter Lim, durante toda a partida.