Amigo de Isco 'arrasa' treinador do Real Madrid: «Assassino de futebol»

Isco Alarcón está a passar por um mau momento no Real Madrid. O jogador não tem estado entre as primeiras escolhas do treinador Santiago Solari e a relação entre ambos não é, claramente a melhor.No último domingo, depois de constatar que o médio voltaria a ficar fora do onze que ia defrontar o Betis, um amigo próximo do jogador atacou o treinador através das redes sociais."O Solari tem a mesma ideia de futebol que eu tenho de engenharia... Assassino de futebol, o que fazes não tem nome...", escreveu Aitor Costa no Instagram, citado pela imprensa espanhola.