Ancelotti: «Fizeram um jogo espetacular»

O Real Madrid havia perdido em casa (0-1) a primeira mão da meia-final da Taça do Rei e precisava de reagir em Camp Nou. Esta reação não poderia ser melhor já que os merengues triunfaram por claros 4-0 em casa do Barcelona e tiraram o bilhete para a final da prova.Após o apito final, Carlo Ancelotti era um homem rendido à sua equipa. "Foi um jogo completo. Se não o fosse, não poderíamos ganhar 4-0 aqui. Na primeira parte tivemos dificuldades a sair a jogar. O primeiro golo muda a dinâmica de todo o jogo. É um jogo em que a personalidade e a experiência são aspectos muito importantes. Na escolha da equipa é preciso misturar energia do Rodrygo, Valverde, e Camavinga, com a experiência do Vinícius, Modric ou Kroos. Fizeram um jogo espetacular", elogiou o técnico italiano.Ancelotti revelou ainda um comentário que trocou com o atual treinador do Osasuna, equipa que o Real Madrid irá defrontar na final da prova. "Eu disse ao Jagoba Arrasate, a brincar em fevereiro, que jogaríamos a final. A abordagem tem sido a mesma da Liga. Mudei a interpretação da posição do Rodrygo, há pequenos detalhes que determinam os vencedores dos jogos", explicou.