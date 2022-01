Ancelotti responde às queixas de Xavi: «Podemos ter opinião mas há que respeitar o protocolo»

O Barcelona lamentou a "situação-limite" que está a viver por causa da Covid-19 e Xavi pediu mesmo a suspensão do jogo com o Maiorca, agendado para este domingo. Carlo Ancelotti, técnico do rival Real Madrid, comentou as palavras do treinador dos catalães com pragmatismo."É um tema complicado. Respeito a opinião de todos. Nós fomos afetados contra o Athletic Bilbao. Podemos ter opinião mas devemos respeitar o protocolo", apontou o técnico italiano do líder do campeonato espanhol. Nos merengues, há vários regressos que tiveram de cumprir quarentena e apenas duas baixas por Covid-19: Jovic e Vinícius.Confrontado com a possibilidade de haver uma injustiça caso o jogo do Barcelona seja adiado, Ancelotti voltou a mostrar uma posição salomónica. "Se é o que está no protocolo, há que jogar. Estivemos em confinamento e durante meses não houve jogos. Esta pandemia está bastante controlada. Mesmo que não seja médico, escuto o que os especialistas vão dizendo. Temos de seguir em frente", frisou o treinador dos blancos.