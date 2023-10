Anda sempre em festas: Como Busquets pediu a Xavi para não contratar médio brasileiro

Quando Xavi regressou ao Barcelona, em novembro de 2021, buscou junto do plantel opiniões relativamente aos alvos de mercado que tinha em mente para a próxima janela de transferências. E, logicamente, os pesos-pesados do balneário catalão tiveram uma palavra a dizer.

Sabe-se agora que o influente Sergio Busquets, que entretanto já seguiu viagem para Miami, foi determinante ao vetar um nome que Xavi tinha em boa conta - Arthur Melo, que havia saído de Camp Nou rumo à Juventus.

Busquets avisou o treinador do Barça que o médio brasileiro tinha uma vida desorganizada, com muitas festas à mistura, e que seria um péssimo exemplo para os jogadores mais jovens do plantel culé.

E há mais revelações... Xavi tinha Benjamin Pavard em ponto de mira e, no caso do lateral francês, foi Osmane Dembelé a 'tramar' o compatriota. O extremo garantiu a Xavi que Pavard era um jogador que criava atritos no balneário e o treinador acatou a opinião do gaulês.