André Ferreira vai ser operado e desfalca o Granada

André Ferreira vai ser operado. O Granada confirmou esta quarta-feira que o guarda-redes português vai parar, sem estimar o período de recuperação.O jogador que foi reforço da formação da segunda liga espanhola em 2022/23 contraiu uma lesão na face anterior da coxa direita diante do Las Palmas, a 26 de setembro.A estrutura do Granada optou pela intervenção cirúrgica que irá suceder na sexta-feira.André Ferreira conta, até agora, com sete jogos disputados pelo atual sétimo classificado da segunda liga espanhola.