André Geraldes recorda negócio de William Carvalho e de como esteve a um passo do Sevilha

André Geraldes assume que o seu nome foi uma possibilidade real para a direção desportiva do Sevilha, antes do regresso de Monchi, e recorda o negócio de William Carvalho que foi sondado pelo clube da capital andaluza já depois de ter tudo acordado com o Betis.





"Quem negociou a venda de William Carvalho ao Betis foi um dos grandes agentes de Espanha e de toda a Europa, o meu amigo José Fouto Galván. Ele liderou as negociações com o Betis desde o início. E é verdade que, no final das negociações com o Betis, alguém do Sevilha lhe ligou para tentar contratar o William, mas José é uma pessoa muito profissional e a sua palavra tinha sido dada ao Betis e William acabou por assinar pelo Betis", explicou o antigo team manager do Sporting em entrevista ao site espanhol 'Transfer20'.O dirigente português, ex-CEO do Farense, que teve um papel fundamental na subida do clube algarvio à Liga principal do futebol português, recorda ainda que em tempos foi sondado para integrar o projeto do Sevilha: "Monchi e eu tivemos a oportunidade de falar algumas vezes. Acho que ele faz um trabalho brilhante, é um dos melhores no campo da gestão desportiva. Mas naquele momento, as circunstâncias, não foi possível chegar a um acordo", conta. "Mas não posso negar o óbvio, que gostaria de trabalhar na liga espanhola. Tenho um carinho especial pelo futebol espanhol, sigo tudo, desde a La Liga até a Segunda Divisão B. Tenho grandes amigos em Espanha e identifico-me com a cultura", diz ainda André Geraldes.