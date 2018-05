Continuar a ler

André Gomes não foi convocado por Fernando Santos para o Mundial e procura nesta altura uma equipa, de preferência na Premier League. O Barça está disponível para ouvir propostas.



André Gomes não foi convocado por Fernando Santos para o Mundial e procura nesta altura uma equipa, de preferência na Premier League. O Barça está disponível para ouvir propostas.

O jornal catalão 'Mundo Deportivo' conta esta terça-feira que André Gomes já sabe que o seu futuro não passa pelo Barcelona. O jogador português, que sentiu grandes dificuldades para se adaptar ao clube, está na lista dos transferíveis e até já limpou o seu cacifo no balneário dos blaugrana.De facto, André levou no último sábado todos os pertences que tinha na Ciutat Esportiva, o que terá inclusivamente gerado alguns comentários entre os seus companheiros de equipa. Quando vão de férias os jogadores deixam sempre algo no cacifo, mas o português, que segundo fontes do jornal nesse dia mostrou-se muito taciturno, limpou-o.