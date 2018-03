A revelação de André Gomes que está a dar que falar

André Gomes não desiste de se afirmar completamente no Barcelona, apesar de todas as críticas. Na entrevista à revista 'Panenka', o médio revelou como se tem dedicado para evoluir. "Chego a trabalhar duas horas sozinho antes do treino do Barcelona. Faço-o por dois motivos: para estar bem e pronto para competir; também para me sentir confiante fisicamente e mais solto a nível mental. Acredito que estou a 50% do meu potencial, falta-me esse ponto de criatividade, de estar mais solto e libertar-me, para fazer o tipo de jogadas que as pessoas estavam habituadas a ver", admitiu o médio.O jogador português encara o futuro com otimismo, mas também coloca todos os cenários em aberto. "Mesmo que eu soubesse que iria passar por tudo isto, voltaria a assinar pelo Barcelona. É uma grande experiência, treino ao lado de jogadores como Busquets, Messi e Iniesta, entre outros. Outra coisa é que o clube não tenha essa certeza e, aí, não quero ser um problema para o Barcelona. Portanto, se não funcionar iremos procurar outra coisa. No entanto, o clube tem manifestado total confiança no meu futebol", completou.André Gomes cumpre a segunda época no Barcelona. Participou em 47 jogos, 27 deles como titular. Em 2017/2018 soma 25 partidas, sendo que foi opção inicial de Ernesto Valverde em 10 encontros.