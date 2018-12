André Silva e a continuidade no Sevilha: «O que se passa fora do campo não depende de mim»

André Silva é uma das boas surpresas do campeonato espanhol esta época. O avançado português chegou ao Sevilha emprestado pelo Milan e já leva 8 golos pelos andaluzes na principal competição interna do país vizinho. Numa entrevista ao jornal 'Marca' o jogador diz que é feliz em Sevilha, mas não sabe onde vai jogar na próxima época."Sinto-me bem em Sevilha, estou muito feliz aqui, desde o primeiro dia. Senti que tinha a confiança do 'mister' e isso também me deixou muito contente", referiu, adiantando Daniel Carriço ajudou na tomada de decisão. "Quando cheguei falei como Carriço, que me ajudou, até porque era o único português aqui. Ele disse-me que estava bem, que o Sevilha lutava sempre por títulos, que a Liga é difícil, com jogadores fortes, e que seria uma boa opção para mim."André não sabe, todavia, se continuará no Sevilha na próxima época, pois o seu passe pertence ao Milan. "Na verdade não sei o futuro. Agora estou a lutar pelo Sevilha, faço-o o melhor possível, por mim e pelos sevilhanos, estou contente, feliz, mas o futuro ninguém sabe", sublinha. "O que se passa fora do campo não depende de mim. Estou apenas focado nos treinos e nos jogos."O internacional português gosta da Liga espanhola. "Todas as equipas querem ter a bola, mesmo uma equipa que não está bem na classificação joga assim. Todas têm jogadores muito bons e há muitos contra-ataques, o que gosto muito."André garante que o Sevilha está focado "em fazer grandes coisas", reconhecendo, todavia, que Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid "são clubes que têm muita qualidade". Mas não esquece os dois golos que marcou aos merengues. "Aconteceram numa fase em que estava com uma boa dinâmica, a jogar bem. Mas agora também estou bem e há que continuar assim, porque não jogamos apenas contra o Real Madrid. Há muitos outros jogos que também importam."