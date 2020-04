Palop após derrotar o coronavírus: «Voltar a fazer a tua vida é o melhor que podes ter»

Antigo jogador e atualmente treinador no desemprego, Andrés Palop foi uma das várias pessoas ligadas ao desporto que se viu afetada pelo coronavírus, travando durante semanas uma batalha que assume ter sido bastante complicada. Ex-guarda-redes de equipas como Valencia e Sevilha, Palop admite que ainda sente algumas consequências da infeção, mas mostra-se no geral satisfeito por ter superado a fase mais difícil.





"Sem saúde não podes fazer nada. É o principal. Ainda sinto algumas consequências, mas superá-lo foi uma grande vitória. Voltar a fazer a tua vida e as coisas que mais gostas é o melhor que podes ter", assumiu Palop, numa entrevista à rádio do Valencia na qual considerou que a "mentalidade positiva é fundamental para superar esta doença".Por outro lado, o ex-guarda-redes apelou para que as pessoas que não estão infetadas para que "não relaxem, que respeitem o momento que se está a viver e que continuem a tomar todas as mesmas de precaução". Aos que estão infetados e a lutar contra a doença, Palop deixou "uma mensagem de força, de otimismo, para que se mantenham fortes, se distraiam e que tentem afastar todos os pensamentos negativos".Por fim, Palop explicou que nas últimas duas semanas esteve sozinho em casa, de forma a não contagiar ninguém da sua família. "A minha mulher trazia-me comida com máscara e luvas, dentro de um saco de plástico para não tocar em nada e a minha roupa também a levavam num saco. Tenho muita vontade de voltar a abraçar os meus filhos e a minha mulher. Ter a tua gente ao teu lado e dar-lhes um abraço é algo fundamental. São pequenas coisas que te dão muita vida depois de doze dias no hospital e quinze aqui fechado", assumiu.