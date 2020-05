Andriy Lunin lembra o ídolo: «A minha primeira camisola foi do Cristiano Ronaldo»

Andriy Lunin, guarda-redes do Real Madrid que está emprestado ao Oviedo, lembrou a infância e os primeiros passos no futebol, onde chegou a ser avançado. Nesse sentido, o internacional ucraniano, de 21 anos, mostrou a idolatração por Cristiano Ronaldo.

"Comecei a jogar futebol na minha cidade [Krasnohrad], muito pequena, como avançado. Todas as crianças querem marcar golos e celebrá-los", frisou, antes de dizer o nome do jogador que mais procurava imitar. "Cristiano. A minha primeira camisola foi dele", recordou, em entrevista ao 'As'.





Apesar de estar vinculado aos merengues desde 2018, o guardião ainda não atuou pela equipa principal, tendo já jogado por empréstimo no Valladolid e no Leganés, além do Oviedo. Mas o objetivo continua de pé."Quero demonstrar o meu nível para que Zidane veja que tenho de voltar ao Real e que tem aqui uma opção. Dou tudo para voltar ao Real, mas no final a decisão é do treinador e do clube", referiu.