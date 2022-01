Anthony Martial recebido no Sevilha pelo ídolo Ronaldo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O francês Anthony Martial já está em Sevilha, onde ficará até final da temporada, por empréstimo do Manchester United.

E foi no relvado do Estádio Ramon Sanchez-Pizjuan que o gaulês foi recebido por um dos seus ídolos - Ronaldo 'Fenómeno'.

Num vídeo colocado no ecrã gigante do recinto, o brasileiro acolheu o avançado de 26 anos de forma calorosa: "Olá Martial, como estás? Bem vindo à La Liga e ao Sevilha. Estás num grande clube espanhol e com história na Europa. Têm adeptos fantásticos e a cidade é brutal. Boa sorte!"

