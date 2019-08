Antigo árbitro durou apenas três dias como treinador do Salamanca

Cesado?

El título de entrenador Grado Superior o UEFA PRO debe ejercerse con profesionalismo y ética.

Un genuino entrenador No vende al mejor postor, su inversión de años de preparación y jamas permitas ser prestanombre y que otros sin la cualificación europea,te utilicen. pic.twitter.com/uPgyP0gEtm — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) August 24, 2019

Marco Rodríguez foi no início desta semana notícia por ir assumir o comando técnico do Salamanca... mas a aventura do antigo árbitro mexicano , que apitou entre os muitos jogos internacional, a goleada da Alemanha frente ao Brasil, no Mundial 2014, em Espanha apenas durou três dias.Em comunicado, o Salamanca anunciou este sábado que Marco Rodríguez deixa o clube, que milita da 2.ª divisão espanhola."A 24 de agosto de 2019, o Salamanca UDS quer comunicar que o Sr. Marco Antonio Rodríguez deixa de pertencer ao clube e que o clube já está a trabalhar para encontrar a melhor alternativa para assumir o comando da nossa equipa principal."Uma notícia que 'Chiquimarco' como também é conhecido o antigo árbitro já comentou nas redes sociais, onde deixou duras críticas ao Salamanca, acusando o clube de uma jogada pouco ética."O título de treinador de nível superior da UEFA PRO deve ser exercido com profissionalismo e ética.Um verdadeiro treinador não vende o seu investimento de anos de preparação e nunca permite que outros, sem qualificação europeia, o usem", escreveu Marco Rodríguez.Uma história que promete fazer correr ainda muita tinta.