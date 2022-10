Antigo defesa do Sporting reforça Málaga

Lumor reforzará la zaga malaguista hasta el final de la temporada



Lumor Agbenyenu foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Málaga. O lateral-esquerdo ganês, que passou pelo Sporting, concluiu os exames médicos com sucesso chega ao clube da 2.ª Liga espanhola a custo zero, depois de se ter desvinculado dos gregos do Aris na época passada.O jogador, de 26 anos, estava a treinar com o emblema espanhol desde 10 de outubro e junta-se agora ao plantel.