Antigo internacional argentino arrasador: «Se o Piqué jogasse no Valencia ninguém o conhecia»

Oscar Ruggeri, antigo defesa argentino, de 58 anos, que foi campeão do Mundo em 1986, tendo passado por clubes como River Plate, Boca Juniors e Real Madrid, fez uma análise ao perfil técnico do Gerard Piqué, futebolista do Barcelona, e considerou-o um "defesa normal". Por outro lado disse não ter dúvidas que Sergio Ramos (Real Madrid) é o melhor do Mundo naquela posição.





"O Piqué é mediano, como eu, como muitos outros. Está com uma cantora [Shakira], tem boas vibrações, mas se jogasse no Valencia ninguém o conhecia", referiu o antigo jogador na Fox Sports Argentina."O Piqué joga como joga o Barcelona, é normal, um bom defesa que não sobe muito. Não o pressionam, só as grandes equipas o fazem", acrescentou, para depois deixar uma certeza: "O melhor é o Sergio Ramos, de longe. É o melhor do Mundo."