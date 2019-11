Antigo jogador do FC Porto revela que Barcelona paga “salário vitalício” aos campeões da Europa

Juan Carlos Heredia, antigo jogador da seleção espanhola e do Barcelona, revelou que todos os jogadores que foram Campeões da Europa pelos catalães recebem um salário "vitalício".





"Quando o Barcelona ganhou a final da Liga dos Campeões em Roma, frente ao Manchester United [em 2009], com um golo de cabeça de Messi, o presidente do clube [na altura, Joan Laporta] declarou que todos os que foram campeões da Europa pelo Barcelona iam receber um salário vitalício. E cumpriu", revelou o antigo jogador, que também passou pelo FC Porto, numa entrevista à revista espanhola "The Tactical Room".Juan Carlos Heredia venceu a Taça das Taças ao serviço do Barcelona, na época 1978/79. Jogou no FC Porto antes, na temporada 1972/73, por empréstimo do Rosario Central, da Argentina. A performance na cidade invicta abriu-lhe caminho em definitivo para a Europa. Depois jogou no Elche, durante uma época, até que foi contratado pelo Barcelona.