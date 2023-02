«Nem Cristiano Ronaldo aguentava o treino que o Benzema faz»: antigo personal trainer de CR7 deixa garantia

Javier Atalaya abordou a ausência de Karim Benzema do Mundial de Clubes, pelo menos do primeiro jogo do Real Madrid (com o Al Ahly), apontando o dedo à seleção francesa."Não podes mandar um jogador, que vem de lesão e acaba de fazer um voo de 8 horas, para o ginásio", frisou o personal trainer do avançado dos merengues, em declarações à rádio Marca. Ele que também trabalhou nas mesmas funções, com Cristiano Ronaldo, mas deixou uma garantia."Nem o Cristiano Ronaldo aguentava o treino que o Benzema faz", sublinhou Atalaya, dando conta que o francês é "muito forte". "Não estamos preocupados com o Benzema porque não é uma lesão grave. O Karim está a melhorar a cada dia. Ele está em casa, sem mais nada para fazer a não ser ir ao centro de treinos e treinar. A mentalidade do Karim leva-o a ser melhor a cada dia", deu ainda conta.