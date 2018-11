Antonio Mohamed: «Nem com três jogadores conseguem substituir Ronaldo»

Para lá de Iago Aspas , que na antevisão ao jogo com o Real Madrid destacou o facto de os merengues terem estado nos últimos anos dependentes da capacidade de decisão de Cristiano Ronaldo, também o técnico Antonio Mohamed abordou a saída do português da mesma forma. Segundo o treinador do Celta de Vigo, nem com três jogadores a formação blanca conseguiria substituir os golos e aquilo que CR7 representava no clube."O Celta tem mais golos do que todos, exceto o Barcelona e o Sevilha. Mas também sofremos muitos. Não gosto de falar noutras equipas, pois tenho muito de me preocupar com a mim. Que posso dizer do Real Madrid? Que perdeu 50 golos? Claro que isso é muito difícil de substituir. Não se substitui isso nem com três jogadores! Nem mesmo aquilo que movia e o que representa um futebolista como o Ronaldo. Todos sabemos isso e é óbvio que irão sentir a sua falta", declarou o técnico, que no domingo procurará impor a primeira derrota a um invicto Santiago Solari.