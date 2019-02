Antunes já é o 'McGregor do Getafe'

O internacional português Antunes é uma das figuras do Getafe, que tem protagonizado uma excelente época, coroada com o 4.º posto da tabela classificativa de La Liga. Em entrevista à Radio Marca o lateral abordou vários temas relacionados com o futebol de qualidade praticado pelos homens de Madrid, mas o destaque no site do diário espanhol foi dado às semelhanças entre Antunes e Conor McGregor, estrela-maior dos Desportos de Combate.

"Ele é uma referência. Apesar de estarmos em modalidades diferentes, sei que ele veio de baixo, com dificuldades, e logrou cumprir os seus sonhos. Por isso é que me identifico com ele", revelou o português

Antunes aproveitou ainda para destacar a qualidade da formação do Getafe, bem orientada pelo treinador José Bordalás, revelando que no seio da equipa espanhola se trabalha sempre no limite.

"Em nenhuma equipa onde trabalhei se treinava tão forte como no Getafe. Em Itália era duro, mas não tanto como aqui", assegurou.