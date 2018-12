Antunes marca no triunfo por 3-0 do Getafe frente ao Espanyol

Antunes marcou este sábado o terceiro golo do Getafe no triunfo por 3-0 na receção ao Espanyol, para 14.ª jornada da Liga espanhola, liderada pelo Sevilha, com um ponto de vantagem sobre o FC Barcelona.Jorge Molina, aos 55 minutos, Jaime Mata, aos 65, e Antunes, aos 80, foram os marcadores dos golos do Getafe, que ascendeu provisoriamente do 12.º ao sétimo posto, com 20 pontos, precisamente a um do Espanyol.O Real Madrid regressou aos triunfos, após o desaire em Eibar (3-0), e derrotou por 2-0 o Valência do português Gonçalo Guedes, com golos do dinamarquês Daniel Wass, aos oito minutos, na própria baliza, e Lucas Vásquez, aos 83.Com este triunfo, e tirando partido da derrota do Espanyol, o Real Madrid ascendeu ao quinto lugar, com 23 pontos, a três do líder Sevilha, que no domingo defronta o Alavés, e a dois do FC Barcelona, que recebe o Villarreal.O Leganés venceu em casa do Real Valladolid, por 4-2, com golos do grego Simitros Siovac, Oscar Rodriguez e do argentino Guido Carrillo (dois), e ascendeu provisoriamente ao 15.º posto, com 16 pontos.O Valladolid, que segue no 14.º lugar, com 17 pontos, mais um do que o Leganés, ainda reduziu para 2-1 por Toni Suarez, aos 50 minutos, e para 4-2 pelo turco enes Ünal, já no terceiro minuto dos descontos.No outro encontro da 14.ª jornada realizado esta tarde, o treinador Miguel Cardoso conquistou o primeiro triunfo como treinador do Celta de Vigo, ao vencer por 2-0, na Galiza, com dois golos de Iago Aspas, aos 38 e 77 minutos.