Aos 35 anos Andrés Iniesta não pensa no regresso a Barcelona: «Quero continuar a jogar»

Atualmente no Japão, ao serviço do Vissel Kobe, Andrés Iniesta não pensa, neste momento, regressar ao Barcelona. Aos 35 anos, o médio espanhol ainda se sente capaz de continuar a jogar.





"Quero continuar a jogar futebol. Este tempo parado tem dado para descansar e ganhar força para mais alguns anos nos relvados. Para já tenho contrato até 2021 e estou muito motivado para a próxima temporada. Estou ansioso de voltar a jogar e sentir a bola no pé", explicou o internacional espanhol, em entrevista à rádio Onda Cero.Formado no Barcelona, Iniesta esteve 15 temporadas ao serviço da equipa blaugrana. O médio espanhol revelou também como está a viver a pandemia de Covid-19 no Japão."Toda a gente usa máscaras na rua e até a forma de cumprimentar as pessoas mudou e adaptou-se. No Japão não têm a mesma velocidade de Espanha e conseguem adaptar-se a tudo", contou.