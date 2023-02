Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Apostou num remate do meio da rua e fez isto: o grande golo de Bebé na 2.ª Liga espanhola Grande momento do avançado português não evitou, ainda assim, a goleada do Zaragoza diante do Alavés